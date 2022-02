Família de mulher morta com um tiro no set de filme processa Alec Baldwin

Apoie o 247

247 - A família da mulher morta no set do western "Rust" com um tiro acidental processou nesta terça-feira (15) por homicídio culposo o ator Alec Baldwin, que portava a arma que fez o disparo. As informações são da AFP.

Em outubro passado, Baldwin ensaiava em um set do Novo México com um revólver junto de Halyna Hutchins, diretora de fotografia do filme, quando ocorreu o disparo que a feriu mortalmente.

Durante coletiva de imprensa nesta terça, o advogado Brian Parnish argumentou que Baldwin e outros produtores do western incorreram em "conduta imprudente e medidas para reduzir custos", resultando na morte de Hutchins.

