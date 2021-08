Família diz que Walkyria Santos está devastada e não conseguiu ir ao enterro do filho, que cometeu suicídio após ser atacado

247 - O empresário e vereador do município de Campo Grande (RN) Vittor Melo, noivo da cantora Walkyria Santos contou que ela está completamente devastada com a morte do filho do meio Lucas, de 16 anos. O jovem, que foi encontrado morto em casa, em Natal (RN), tirou a própria vida após receber comentários maldosos por um vídeo que publicou no TikTok. A informação é do portal Quem.

Segundo Vittor, Walkyria só conseguiu ir ao velório do menino, que aconteceu na noite desta terça-feira (3) no Centro de Velório São José, em Natal. "Ela não conseguiu ir ao enterro [cemitério Vila Flor, em Macaíba, Região Metropolitana de Natal, às 10 horas de quarta (4)]. Está péssima", disse Vittor, acrescentando que os irmãos de Lucas estão "muito abatidos".

Luiz Felippe Ramos, assessor de imprensa de Walkyria, confirmou que a artista está muito desolada. "Ela não teve forças para ir ao enterro. Os irmãos [Bruno, de 20 anos, e Maria Flor, de 10] ainda estão digerindo tudo o que está acontecendo", contou ele, lembrando que Lucas foi alvo de inúmeros comentários homofóbicos por conta do vídeo publicado no TikTok.

Entenda o caso

No vídeo em questão, o adolescente aparecia ao lado de um amigo e ambos simulavam que iriam se beijar, o que nem chegava a acontecer de fato. Com a repercussão negativa, o jovem gravou um novo vídeo na rede social pedindo desculpas. "Ele não resistiu ao psicólogo, sofreu ataques devido ao vídeo que postou no TikTok e foram muitos comentários dizendo que ele era gay, 'bicha'", explicou.

Luiz Felippe contou que Lucas chegou a mostrar o vídeo à mãe. "Ele perguntou se ela via algo de mais e ela disse que não. Depois, a tia dele, por ver a situação que ele estava, pediu que apagasse o vídeo, pois eram muitos comentários que o estavam deixando triste", disse o assessor. "Acontece que tudo foi uma brincadeira. Ele tinha uma namorada, com um término recente. Porém os comentários mexeram com a cabeça dele", lamentou.

