Familiares dizem que Rodrigo Mussi se recupera de maneira rápida

247 - Irmão de Rodrigo Mussi, Diogo Mussi afirmou na noite desta segunda (11) que o ex-BBB segue estável e "continua se recuperando de maneira rápida". Rodrigo sofreu um acidente de carro, no final de março, e foi arremessado para fora do veículo na cidade de São Paulo. O irmão também informou que a necessidade de cirurgia na coluna será definida nos próximos dias. Os relatos dele foram publicados em reportagem do portal G1.

"O Rod segue em estado grave, porém estável, se recuperando de maneira rápida. A necessidade ou não de cirurgia na coluna terá uma definição nos próximos dias. Contamos com as orações e energias positivas de vocês", afirmou.

"O Rod segue estável, com boas reações neurológicas. O processo de extubação deve levar alguns dias. Um dos médicos afirmou que o caso de Rodrigo é um milagre e que sua recuperação tem sido muito boa. O Rodrigo renasceu", disse.

