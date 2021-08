"Faria novamente", diz Jean Wyllys sobre cuspe em Bolsonaro

247 - Agora em exílio e fora do Brasil, o jornalista e político recém-filiado ao PT, Jean Wyllys, disse que desde 2016 via uma subida na violência e ódio nos locais políticos brasileiros. Exemplo disso foi a votação pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT) e a cena de Jean cuspindo no então deputado e agora mandante federal Jair Bolsonaro (sem partido).

O jornalista afirmou ao portal UOL não se arrepender de sua reação, que foi logo após Bolsonaro dedicar seu voto ao torturador de Dilma. "Claro que faria novamente naquelas circunstâncias, esse gesto ganha significado maior e é mais compreendido hoje do que naquele momento. Só lembro que cometi esse ato porque tem imagens, entrei em um tipo de transe", disse.

Para Jean, o processo que retirou Dilma da presidência foi um "espetáculo para humilhar uma mulher" e a noite da votação final foi um episódio "grotesco". "Não bastava humilhar publicamente e tirar o mandato eleito pelo povo, mas (o voto de Bolsonaro) implicava em reacender traumas terríveis dela, uma pessoa que nunca foi torturada pode nem ter ideia do que é isso e dessas feridas dentro de nós", explicou.

“Aquilo foi tão indigno, eu tremia de ódio e raiva. Quando fui votar em sequência (depois de Bolsonaro), fui votar em uma chuva de insultos. Como um país se prestava a essa vergonha, que parlamento era aquele, como eu tinha sido eleito e ia votar sob uma chuva de xingamentos homofóbicos? Quando voltei ao meu lugar, esse sujeito (Bolsonaro) fez um insulto homofóbico que não vou reproduzir e aí, nessa hora, entrei em um transe e cuspi na cara dele. Meu gesto foi o maior de dignidade da minha noite", disse.

