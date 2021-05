Federação de bancários da Caixa completa 50 anos e inicia comemorações em live com os Galãs Feios

Encontro virtual, nesta quarta-feira às 19h, conta com participação de cinco ex-presidentes da Fenae e destaca luta dos empregados da empresa e da sociedade pela preservação do banco 100% público e por vacinação para todos edit

No ano em que a Caixa Econômica Federal completou 160 anos, a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae) comemora 50 anos de existência em defesa dos empregados do banco público. Em 29 de maio de 1971, em plena ditadura militar, a Fenae nascia. Como parte das comemorações por estas cinco décadas, a Federação realizará, nesta quarta-feira (12), às 19h, a primeira live em alusão aos 50 anos atuação da entidade.

O encontro será pela página da Fenae no Youtube, com a participação do atual presidente da Federação, Sergio Takemoto, durante os dois blocos de bate papo. No primeiro, Takemoto conversa com três ex-presidentes da Federação: Carlos Alberto Caser, José Carlos Alonso e Sergio Nunes da Silva. No segundo bloco, participam outros dois ex-presidentes: Carlos Borges e Jair Pedro Ferreira. A live será apresentada pelo grupo de humor “Galãs Feios”.

Durante o encontro, serão lembradas importantes passagens da história dos empregados da Caixa, como a luta por direitos civis e pela democracia. Desafios da atualidade pelos quais passam os bancários da Caixa Econômica e toda a sociedade brasileira também serão tratados no encontro. “Reforçaremos a defesa pela Caixa 100% pública como patrimônio da nação e principal financiadores de políticas sociais do país, além da vacinação contra a covid-19 para todos — uma luta pela vida”, ressalta Sergio Takemoto.

Ao longo destes 50 anos, a Fenae se tornou uma das mais importantes entidades representativas do Brasil. Em defesa dos trabalhadores da única empresa 100% pública do país, a Federação atuou fortemente pela conquista da jornada de 6 horas; pela reintegração dos empregados demitidos no governo Collor; pelos avanços da Mesa Unificada de negociações da Campanha Nacional dos Bancários, com a participação de bancos públicos e privados; pelo fortalecimento do Saúde Caixa e pela garantia de direitos como a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e a PLR Social, entre outros.

Criada no contexto do 6º Congresso Nacional das Associações de Pessoal, em Curitiba (PR), a Fenae se consolidou como expressão de um processo de resistência e afirmação da categoria. “E para unificar, de forma democrática, as demandas e os direitos dos trabalhadores da Caixa em todo o país, com incentivo a práticas sociais, esportivas e culturais”, completa Takemoto.

