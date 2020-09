Federação de futebol italiano abre investigação sobre suposta fraude em exame de Suárez

O uruguaio foi até a Itália na semana passada e foi aprovado em uma prova de italiano na Universidade para Estrangeiros de Perúgia, na região da Úmbria, para tirar dupla nacionalidade. De acordo com o inquérito do Ministério Público, houve uma fraude no exame prestado pelo jogador edit

247 - A Federação Italiana de Futebol (Figc) abriu nesta quinta-feira, 24, uma investigação sobre uma suposta fraude no exame de idioma feito pelo atacante uruguaio Luis Suárez, do Barcelona, para conseguir cidadania italiana.

O uruguaio foi até a Itália na semana passada e foi aprovado em uma prova de italiano na Universidade para Estrangeiros de Perúgia, na região da Úmbria, para tirar dupla nacionalidade.

De acordo com o inquérito do Ministério Público (MP) de Perugia, houve uma fraude no exame prestado pelo jogador. As questões da prova teriam sido combinadas previamente, enquanto as notas teriam sido definidas antes da realização do teste.

O jogador buscou obter a cidadania para confirmar sua transferência para a Juventus, que não pode mais contratar atletas extracomunitários nesta temporada. O time italiano desistiu do negócio por conta do curto prazo para concluir o processo de reconhecimento da cidadania italiana.

Suárez fechou acordo com o Atlético de Madrid na quarta-feira, 23. Ele estava desde 2014 no Barcelona.