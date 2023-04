Feira de Cantão testemunha a vitalidade do comércio exterior da China

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - A 133ª Feira de Importação e Exportação da China (Feira de Cantão) está sendo realizada em Guangzhou, província de Guangdong, no sul da China. Quase 800 mil novos produtos estão em exibição, 300 estreias e muitas novas tecnologias reveladas. A popularidade da feira reflete a inovação e a resiliência do comércio exterior da China e a vigorosa vitalidade da manufatura inteligente do país. Durante os 67 anos desde sua criação, o volume acumulado de negócios de exportação na Feira de Cantão atingiu 1,5 trilhão de dólares americanos. Com a otimização contínua da estrutura da exposição e da qualidade dos produtos, a Feira de Cantão testemunhou a atualização contínua da estrutura industrial da China e atraiu muitos empresários internacionais.

