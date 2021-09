Feminicídio: modelo é morta a facadas pelo ex-namorado

A família da modelo Geordana Farias, de 20 anos, disse que o namorado dela, autor do feminicídio, não aceitava o fim do relacionamento. O caso aconteceu na região metropolitana de Belém edit

247 - A modelo Geordana Farias, de 20 anos, foi morta a facadas na madrugada desta quarta-feira (1º) na cidade de Ananindeua, na região metropolitana de Belém. De acordo com a Polícia Civil, o ex-namorado dela foi preso, também nesta quarta, por feminicídio e confessou o crime. A família disse que ele não aceitava o fim do relacionamento. As informações foram publicadas pelo portal G1.

Geordana foi encontrada sem vida em uma passarela no bairro Cidade Nova VI, onde morava. Em depoimento, o ex-namorado disse à polícia que deu ao menos três facadas na jovem.

O pai da modelo, Guilherme Farias, lamentou o ocorrido. "Te arrancaram de mim de uma forma tão cruel, e junto foi meu coração. Uma menina cheia de objetivos, educada, amiga de todos e tão sensível. [...]. Para as meninas que ficam, saiam de qualquer tipo de relacionamento abusivo, ele nunca vai mudar... ouçam seus pais e amigos", afirmou o pai na rede social.

