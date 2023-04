Feriado de 1º de maio: bancos, B3, INSS e mais serviços não funcionam no Dia do Trabalhador

Apoie o 247

Infomoney - A segunda-feira (1º) é feriado internacional do Dia do Trabalhador. No Brasil, o funcionamento de boa parte dos serviços financeiros e logísticos será afetada: bancos e Bolsa de Valores não vão abrir, bem como agências do INSS, Correios e Poupatempo.

O dia promete ser agitado, no entanto, porque o Governo Federal deve assinar a Medida Provisória para instituir o salário mínimo de R$ 1.320 este ano. Se confirmada a mudança, a MP tem efeito imediato, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias. Na mesma ocasião, segundo Lula, deve ser divulgada a nova faixa de isenção do Imposto de Renda, que passará de R$ 1.903,98 para R$ 2.640 — medida que deve passar a valer para as declarações de IR 2024.

Para se preparar para o feriado, o InfoMoney separou as informações sobre o funcionamento dos principais serviços essenciais. Confira:

Bancos fechados

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no dia 1º de maio.

Como alternativa, os clientes poderão usar os canais digitais e remotos dos bancos, como sites e aplicativo, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente nas agências.

Neste sábado (29) e domingo (30), que antecedem o feriado, as áreas de autoatendimento dos bancos ficarão disponíveis aos clientes.

“Os canais digitais dos bancos, como internet e mobile banking, são uma alternativa para a realização de transferências e pagamento de contas. Atualmente, 7 em cada 10 operações bancárias são feitas pelos meios digitais, reflexo da comodidade, rapidez e segurança proporcionada por estes canais”, informa Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Contas com vencimento durante o feriado

As contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento no dia do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte ao feriado, ou seja, terça-feira (2). “Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais”, afirma Faria.

Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos em suas instituições poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

