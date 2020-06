Férias em Amsterdam

A capital mais populosa dos Países Baixos guarda muitos segredos e nuances fascinantes. Amsterdam é uma cidade única e que encanta cada vez mais turistas. Desde seus museus ricos em história, sua arquitetura única, festivais extravagantes, passeios de barco, até a suas leis liberais em relação a drogas e prostituição, a capital holandesa oferece inúmeras atividades para todo gosto.

Arte para todo gosto

Começando pelos museus, é importante ressaltar que Amsterdam possui museus suficientes para passar meses visitando. E seus temas são dos mais variados: arte antiga, moderna e contemporânea, história, entretenimento, entre diversos outros. Entre os mais famosos destacam-se o Museu de Van Gogh, a Casa de Anne Frank e o Rijksmuseum. Entretanto, vale ressaltar que todos os museus em Amsterdam são dignos de uma visita e você não deve se restringir apenas aos mais conhecidos.

Atrações e Vida noturna

Em seguida, a capital holandesa conta com infinitas atrações para agradar todo tipo de turista. Tours por estádios de futebol, fábricas de cervejas, zoológicos, cidades miniaturas são só alguns dos programas oferecidos pela cidade. Amsterdam também proporciona grande entretenimento para os adultos. A vida noturna da cidade conta com diversos clubes e teatros eróticos. Você pode optar também por conhecer os famosos Coffeeshops, bares especializados no comércio de consumo de maconha. Em resumo, são muitos lugares para visitar e, se não for bem planejado, você pode acabar deixando de ver uma grande atração turística. Para te ajudar com esta tarefa recomendamos o Things do to in Amsterdam (ThingstodoinAmsterdam.com), um website com compilados dos mais diversos e imperdíveis programas na cidade.

Cidade brilhante - O Festival de Luzes

Outra atração imperdível é o Festival de Luzes de Amsterdam (Amsterdam Light Festival). Durante os meses de inverno, a cidade é iluminada por brilhantes obras de arte. A cada ano, centenas de ideias são enviadas por designers, arquitetos e artistas de todo o mundo. E a melhor forma de apreciar as obras é através dos canais na verdadeira moda de Amsterdã - da água. O Amsterdam Light Festival tem uma série de ótimos parceiros que oferecem cruzeiros, fáceis de reconhecer pela bandeira de "parceiro oficial".

Transitando pelos canais

Uma visita a Amsterdam não estará completa sem um dos passeios de barco nos canais de Amsterdam. Com duração de uma hora, o cruzeiro pelos canais é a principal escolha dos turistas. O passeio te leva para navegar pelos principais canais de Amsterdam e te permite ter uma nova perspectiva e angulo da cidade. Entre as companhias mais famosas e competentes pode-se citar a Starboard Boats Amsterdam. As filas para adquirir um ticket podem ser enormes dependendo do dia e da época do ano, mas o lado bom é que você pode realizar reservas online através dos sites das companhias. Para saber mais acesse: starboardboats.nl.

Vizinhança

Por fim, vale ressaltar que o entorno de Amsterdam também tem muito a oferecer. Alugar um carro ou comprar um ticket de trem para visitar cidades vizinhas pode ser uma ótima escolha. Entre os principais roteiros dos turistas temos Rotterdam, Scheveningen, Haia, Volendam, Giethoorn, Utrecht e Zaanse Schans. Se você está planejando aquela tão sonhada viagem para a capital holandesa, um site indispensável é o Conexão Amsterdam (conexaoamsterdam.com.br). Nele você pode se informar sobre atrações, lugares para estadia, lugares para comer, entre diversos outros tópicos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.