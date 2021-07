Fernando Horta vê elo entre agressão a Joice e ela "começar a falar sobre a facada"

247 - O historiador Fernando Horta considera que há um elo entre agressão contra a deputada Joice Hasselmann com o fato dela ter comentado recentemente sobre a suposta facada contra Jair Bolsonaro.

‘Não tenho nada a favor de Joyce H., mas há um limite para as coisas. Acreditar que alguém quebrou em cinco lugares o próprio rosto, retirou dois dentes e danificou a coluna para "aparecer" não é simplesmente crível. Ela começou a contar sobre a facada na semana passada ... será?”, disse Horta.

Saiba mais

Deputada federal, Joice Hasselmann (PSL) afirmou à jornalista Bela Megale, do jornal O Globo, que acordou na noite de sábado, 17, em seu apartamento após 7 horas inconsciente em uma poça de sangue, com vários hematomas, o dente quebrado e o rosto desfigurado, com fraturas.

“A última lembrança que a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) tem da noite de sábado é a de estar em sua cama, no apartamento funcional onde vive, em Brasília. [...] Depois, o que veio pela frente foi um lapso de memória de aproximadamente sete horas. Quando retomou os sentidos, a deputada disse ter acordado em meio a uma poça de sangue no chão de seu closet, com cinco fraturas no rosto e uma na costela. Estava ainda com um dente quebrado e queixo cortado”, informa Megale em artigo.

À coluna d’O Globo, Joice disse que acionou a Polícia Legislativa para investigar o caso e afirmou que acredita que foi vítima de um atentado. “Acordei em uma poça de sangue sem saber quanto tempo fiquei desacordada. A hipótese que eu mais acredito é que sofri um atentado”, afirmou.

