Fidel Castro: 95 anos de um símbolo de dignidade e emancipação

Diante da política imperialista que envia soldados a qualquer canto do mundo, Fidel Castro, ao contrário, enviou médicos aos mais necessitados do Planeta edit

TeleSur - Revolucionários de todo o mundo celebram esta sexta-feira o 95º aniversário do nascimento do líder histórico da Revolução Cubana, Fidel Castro, símbolo universal das ideias emancipatórias e da luta anticolonial e antiimperialista.

Fidel é uma referência para o pensamento marxista e sua aplicação criativa em Cuba, uma nação que, apesar de pequena e pobre, tornou-se uma tocha na sombra escura do império.

Muito se sabe sobre o homem que em 1959 levou ao triunfo do movimento de massas que mais tarde definiu como “uma revolução dos trabalhadores, camponeses e estudantes”. No entanto, outras facetas de sua vida que aproximaram sua capacidade transformadora das pessoas são menos conhecidas.

Aluno inquieto e questionador

Fidel Castro era um estudante inquieto e inquiridor. Sua paixão pela leitura e a aprendizagem moldou sua capacidade de aprofundar e formar uma ideia abrangente dos processos sociais e históricos.

No álbum de graduados do Colégio de Belén em Havana, onde Fidel estudou entre 1942 e 1945, consta que "sempre se destacou em todas as matérias relacionadas com as letras".

Paixão por esportes

Sua paixão pelo esporte também o acompanhou ao longo de sua vida. No livro de pós-graduação da Bethlehem pode-se ler que “ele foi um verdadeiro atleta, sempre defendendo a bandeira do Colégio com coragem e orgulho. Ele conseguiu conquistar a admiração e o carinho de todos”.

Ele foi atraído pelo basquete, beisebol e natação. Ele também é lembrado de jogar xadrez. Ele acreditava que o exercício físico fortalecia a saúde e o caráter.

Fiel à sua premissa do esporte como direito, ele criou um sistema de instalações esportivas e uma sinergia entre esporte e educação que ajuda a entender que uma nação submetida a um bloqueio ferrenho pelos Estados Unidos tem 84 títulos olímpicos, muito à frente de países como Espanha e Brasil.

Solidariedade e humanismo

Nicolás Maduro uma vez chamou de "a solidariedade compartilhada que hoje abraça os povos do mundo". E para entender a frase, bastaria ver Fidel entre as centenas de combatentes vietnamitas que visitou em setembro de 1973, em plena guerra de libertação contra o invasor americano.

Nenhum outro governante e estadista se arriscou a viajar para aquele lugar. Faltavam ainda dois anos para a queda de Saigon e Fidel já previa que o povo vietnamita quebraria a espinha do "país imperialista mais poderoso industrialmente, mais poderoso militarmente e mais poderoso economicamente", em suas palavras.

Internacionalista

Diante da política imperialista e dos intervencionistas que enviam soldados e canhões a qualquer canto do mundo, Fidel envia médicos aos mais necessitados. Desde o início da década de 1960, cerca de 420.000 profissionais de saúde cubanos forneceram assistência em mais de 120 países.

Singular e único foi o atendimento prestado entre 1990 e 2011 a mais de 26.000 crianças na Rússia, Bielo-Rússia e Ucrânia que sofreram de doenças graves após o acidente nuclear de Chernobyl (abril de 1986).

Fidel se interessou pessoalmente por eles, pelas expressões de afeto que multiplicou entre as crianças e os jovens cubanos, aos quais confiou desde cedo o futuro da Revolução e as tarefas mais importantes.

Só entre 2015 e 2018, Cuba implantou mais de 50.000 médicos, enfermeiras e outros técnicos em 68 países da América Latina, África e Ásia.

Homenagens

Como disse o ex-presidente do Equador Rafael Correa, após a morte de Fidel, com ele Cuba construiu não os muros que os impérios erguem, mas baluartes da dignidade, do respeito e do internacionalismo.

Evo Morales disse que Fidel colocou Cuba no mapa mundial lutando contra a política do império, enquanto o mundo reconhece Fidel como um épico inatingível em tempos de solidão para toda a humanidade.

Hugo Chávez, que estava unido por uma grande amizade, o descreveu como "César da dignidade e do socialismo" e o chamou de "um pai, um companheiro, um mestre da estratégia perfeita".

Outro amigo próximo, Gabriel García Márquez, disse certa vez que Fidel encontrou seu autor principal em José Martí e tinha o talento para incorporar suas ideias à corrente sanguínea de uma revolução marxista.

Maradona o chamou de o maior da história e teve seu rosto tatuado na perna esquerda, enquanto uma imagem de Che Guevara foi tatuada em seu braço direito. Numa carta, Diego confessou-lhe um dia: "Fidel, se aprendi algo contigo ao longo dos anos de amizade sincera e bela, é que a lealdade não tem preço".