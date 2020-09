Fifa afirma que não haverá Mundial de Clubes em 2020

Revista Fórum - O presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse nesta sexta-feira (18) que o Mundial de Clubes previsto para acontecer em dezembro no Qatar não será mais realizado neste ano. O torneio deve ocorrer, segundo ele, em algum momento no início do ano que vem.

“Algumas confederações não vão conseguir terminar suas ligas de campeões até dezembro, e então não será possível realizar o evento em dezembro deste ano como planejamos”, afirmou Infantino, durante entrevista coletiva online.

A edição de 2020 seria a última realizada com a atual metodologia: anual e reunindo os campeões de cada confederação mais uma equipe do país-sede. Segundo Infantino, a Fifa está em conversas com o Qatar para que a edição deste ano, que será organizada no início de 2021, seja naquele país. O Qatar será a sede da Copa do Mundo de 2022.

