Filha de Queiroz: ‘meu pai não cansa de ser burro’

247 - Nathália Queiroz, filha de Fabrício Queiroz, escreveu uma mensagem para a madrasta Márcia Oliveira de Aguiar no dia 24 de outubro de 2019 criticando as articulações que Queiroz ainda mantinha naquele período.

A reportagem do jornal O Globo destaca que “ao decretar a prisão preventiva de Queiroz e de Márcia nesta quinta-feira, o juiz Flávio Itabaiana Nicolau, da 27ª Vara Criminal do TJ do Rio, citou as informações fornecidas pelo Ministério Público (MP) e arrecadadas na busca e apreensão em dezembro do ano passado.”

A matéria ainda informa que “na reportagem, foi publicado um áudio que mostrava que Queiroz, oito meses depois de ser exonerado do gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio, continuava sendo consultado sobre nomeações no Legislativo. Em nota, na ocasião, ele ainda admitiu ter "capital político”.”

