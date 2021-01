Filha de tucano exibe Coronavac nas redes, mas frasco está vazio, segundo o Instituto Butantan

247 - Juliana Rangel, filha do ex-prefeito de Ponta Grossa Marcelo Rangel (PSDB), postou no Tik Tok um vídeo em que exibe uma ampola do Instituto Butantan, que ela diz ser a ‘vacina do covid’.

“Mostre alguma coisa que você tem em casa e provavelmente mais ninguém tenha e que você acha muito legal”, diz a letra da música tocada na postagem.

O instituto disse, à TV RPC, que Marcelo Rangel esteve em dezembro no Butantan, mas que o frasco é um brinde e que não há nele amostra da Coronavac.

A vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa ainda não foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Portanto, não pode ser distribuída.

