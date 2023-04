Filho de Bruno e Eliza Samudio estreia como goleiro em consagrado time de futebol

Apoie o 247

247 - Bruno Samudio de Souza, filho de Eliza Samudio e do ex-goleiro Bruno Fernandes, está prestes a fazer sua estreia como goleiro pelo Athletico Paranaense. Com apenas 13 anos, ele foi escalado como titular na categoria sub-13 na BG Prime, a Copa do Futebol Sulbrasileiro, no próximo sábado, dia 15.

De acordo com o Na Telinha, a trajetória de Bruninho até chegar ao centro de treinamento do Furacão foi marcada por meses de testes em 2022 e avaliações de seu desempenho tanto no futebol de campo quanto no futsal, onde começou sua carreira. Ele e sua avó, Sônia Moura, se mudaram discretamente de Campo Grande (MS) para Curitiba em fevereiro deste ano, buscando oportunidades para o garoto seguir seu sonho de ser jogador de futebol.





Após a morte do marido de Sônia, a casa onde moravam, que era alugada, foi devolvida. Sônia tem sustentado a vida de Bruninho com a pensão do falecido e com uma pequena plantação de milho que possui no interior do Mato Grosso do Sul. No entanto, o ex-goleiro Bruno Fernandes deixou de pagar a pensão de Bruninho desde setembro de 2022, acumulando uma dívida de seis meses até o momento.

