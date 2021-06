Filho de RR Soares nega que pastor foi intubado por causa da Covid

Em grupo de parlamentares bolsonaristas, o deputado David Soares negou que o pai, que está internado com Covid-19 no hospital Copa Star, no Rio, tenha sido intubado. "Venceremos com a ajuda de Deus e todo o apoio médico" edit

Por Plinio Teodoro, no Portal Forum - O deputado federal David Soares (DEM-SP) afirmou neste domingo (6) em grupo de Whatsapp de parlamentares evangélicos que o pai, o pastor RR Soares, não foi intubado por causa do tratamento contra a Covid-19.

“Meus irmãos, bom dia! Peço primeiramente desculpas pelo silêncio. Foram dias complicados. Agradeço as orações pelo nosso missionários. Em momento algum ele foi entubado (SIC). Está consciente e já dialoguei com ele hoje pelo vídeo. Está com voz firme, corado, e com exames excelentes. Venceremos com a ajuda de Deus e todo o apoio médico que estamos tendo”, afirmou David Soares, recebendo a solidariedade de deputados bolsonaristas como Marco Feliciano (Republicanos-SP) e Otoni de Paulo (PSC-RJ).

Pelas redes sociais, David divulgou nota de esclarecimento em que diz apenas que “estamos vencendo, depois de dias de tribulação”, sem entrar em detalhes sobre intubação ou não.

“Estamos vencendo, depois de dias de tribulação. Agradeço pelas orações de todos. Continuo na batalha pela restauração completa e a melhora tem sido contínua. Sigam firmes na fé, conto com vocês! Obrigado e que Deus os abençoe”, diz o texto.

Segundo o jornal A Tribuna, do Rio de Janeiro, RR Soares teria sido intubado no sábado (5) após piora no quadro de saúde. Ele deu entrada para tratar a Covid-19 no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (4).

Em maio de 2020, RR Soares, que é fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus, criou em seu programa de TV o que ele chama de SOS da Fé, uma espécie de “placar da cura”, onde pessoas contaminadas pelo coronavírus dizem ter se curado bebendo a água abençoada por ele.

