Finalista do Miss Universo morre na Austrália após cair de cavalo

247 - Nesta quinta-feira, (4), ocorreu o falecimento da modelo australiana Sienna Weir, após sofrer ferimentos graves em um acidente de cavalo. Sienna, que foi finalista do Miss Universo, permaneceu hospitalizada e dependente de suporte vital por várias semanas. De acordo com o Metrópoles, o incidente ocorreu em abril, enquanto a modelo estava cavalgando no Windsor Polo Club, em Sydney, Austrália. Infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

De acordo com a família, Sienna era uma apaixonada por cavalos desde seus 3 anos de idade, mas nunca entenderam de onde surgiu essa paixão pelo animal.

