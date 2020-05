Flamengo registra tem 38 casos positivos de coronavírus, incluindo jogadores

247 - O Flamengo divulgou, em nota, que a realização de testes realizados em 293 pessoas ligadas ao clube apontou que 38 delas estão contaminadas pelo novo coronavírus. Ainda conforme a nota, três dos contaminados são jogadores do time profissional. Os nomes dos infectados não foram divulgados.

Ainda segundo o clube, os 38 infectados são assintomáticos para a Covid-19 e que 11, incluindo dois atletas, já haviam tido contato com o vírus anteriormente. Também testaram positivo para a COvid-19 seis funcionários do grupo de apoio, dois funcionários de empresas terceirizadas, além de 25 familiares ou pessoas que trabalham em residências atletas e funcionários.

Na última segunda-feira (3), Jorginho, massagista do Flamengo há 40 anos, morreu vítima do coronavírus aos 68 anos de idade. Em março, o clube anunciou que o teste feito no técnico Jorge Jesus havia apresentado resultado "positivo fraco ou inconclusivo”. Um novo exame, porém, apontou resultado negativo para a Covid-19.

Veja a íntegra do comunicado do Flamengo sobre o assunto.

"Flamengo recebe resultados dos exames da COVID-19 no Departamento de Futebol

Clube testou 293 pessoas, entre todos os colaboradores da área e empregados e familiares próximos de jogadores e funcionários

O Clube de Regatas do Flamengo, de forma a garantir a maior segurança de seus atletas, comissão técnica e funcionários do Departamento de Futebol, realizou uma ampla mobilização para efetuar testes do novo coronavírus, que causa a COVID-19.

Entre os dias 30 de abril e 3 de maio, foram realizados 293 testes alcançando, além de 100% de todos estes colaboradores, muitos familiares próximos dos jogadores.

Estes exames na totalidade do elenco e nos colaboradores estão em linha com as melhores práticas recomendadas pela OMS, superando inclusive o que acontece em países de maior sucesso no combate à pandemia.

Os resultados dos exames saíram nesta terça-feira (6), sendo:

1. Das 293 pessoas testadas, 38 testaram positivo, mesmo sem sintomas, sendo os chamados "positivos assintomáticos". Foram detectadas 11 pessoas que já tinham tido o contato com o vírus previamente, sem sintomas, e já se encontravam com anticorpos IGG positivos.

2. Dos 38 que mostraram reação ao vírus, tivemos seis funcionários do grupo de apoio do Flamengo, dois funcionários de empresas terceirizadas que prestam serviços regulares para o clube, 25 familiares ou pessoas que trabalham em residências de funcionários e jogadores e três atletas do elenco principal; outros dois jogadores apresentaram anticorpos IGG positivos.

Para os que testaram positivo, todos assintomáticos, as providências serão isolamento e quarentena, acompanhamento diário com questionários sobre sinais vitais e evolução, além de novas dosagens seriadas dos pacientes e contactantes até a resolução dos casos.

Os atletas que tiveram familiares ou funcionários com testes positivos entrarão em quarentena, com acompanhamento diário com questionários sobre sinais da doença e novas testagens. Em caso de novos testes negativos, serão integrados ao trabalho em prazo seguro ou, em caso de testagem positiva, seguirão, a partir de então, o padrão de conduta dos que já testaram positivo.

Por fim, o Flamengo reafirma que está trabalhando em total sintonia com as autoridades governamentais de forma a, com toda a responsabilidade e segurança, colaborar com o importante retorno às atividades do futebol no menor prazo possível."

