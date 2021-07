Flores na decoração: 3 dicas para deixar a casa mais colorida em qualquer estação

[Post patrocinado] Durante esse período de isolamento social, onde o contato com a natureza estava bastante restrito, muitas pessoas passaram a cultivar seu próprio jardim em casa. Ser pai/mãe de planta se tornou um dos grandes acontecimentos dessa época, mesmo que, em razão da falta de espaço, isso signifique ter apenas alguns vasinhos.

E com as flores não poderia ser diferente. Além de contar como um passatempo, o cultivo dessas coloridas espécies pode funcionar como item de decoração que vai deixar a casa alegre e cheia de vida em qualquer temporada do ano.

Antes de escolher as flores que serão utilizadas, é importante escolher um lugar onde elas serão adquiridas. Procure um fornecedor de confiança, que ofereça produtos de qualidade e com boa duração. Quem está buscando floricultura em Curitiba, por exemplo, pode optar pela Giuliana Flores, que faz entregas em toda cidade e pode oferecer as melhores opções.

Atente-se à escolha dos vasos

É importante escolher os vasos de acordo com as flores que serão utilizadas. Isso porque o tamanho delas vai determinar o do vaso ideal. Os arranjos menores podem ser colocados em pequenos vasinhos, xícaras e latas, enquanto os maiores exigem um vaso mais estruturado

Aposte em cores contrastantes a das flores e formatos diferenciados para dar ainda mais charme à decoração.

Dê preferência a locais que tenham luz natural

Assim como outras plantas, as flores naturais exigem luz para se manter vívidas. Portanto, é essencial escolher lugares com claridade para deixa-las. Não se esqueça de verificar a quantidade de luz necessária para cada espécie, pois ela costuma variar.

Harmonize os arranjos com o restante da decoração

Por ser um item colorido, vale a pena prestar a atenção aos detalhes da decoração – como móveis, tapetes e cortinas – para escolher as flores ideais para seu ambiente.

Rosas, margaridas, violetas, lírios e tulipas são só algumas das opções que podem ser inclusas na casa dando aquele ar perfumado e estiloso a qualquer ambiente.

