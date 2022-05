Foguete do Exército disparado em exercício militar erra direção e cai em plantação (vídeo)

Apoie o 247

247 - O Exército lançou um foguete que saiu da rota programada e caiu em uma plantação na cidade de Formosa, em Goiás. Moradores ficaram assustados, mas ninguém se machucou, de acordo com trabalhador Enilson dos Santos Gomes ao portal G1.

"Eu vi o foguete vindo, achei que ia cair na área do Exército, mas caiu próximo à gente. Uma distância de mais ou menos uns 100 metros. Foi um tremor bem forte, na hora a gente só pulou no chão e deu graças a Deus que a gente pôde levantar com vida".

O Exército informou que investiga o que levou ao acidente.

pic.twitter.com/pSQ0U0f3Bh — Brasil 247 (@brasil247) May 12, 2022





