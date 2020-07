“Foi um erro crasso”, afirma Ricardo Galvão sobre exoneração de coordenadora no Inpe

"A pessoa mais importante, a grande especialista de Geoinformática, é exonerada do cargo. Se isso não foi intencional, é uma burrice total. Isso vai repercutir muito forte no exterior", afirmou o ex-diretor do Inpe Ricardo Galvão, após a exoneração de Lubia Vinhas do setor de Observação da Terra, setor no Inpe que monitora o desmatamento da Amazônia edit

247 - O ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) Ricardo Galvão afirmou que a exoneração de Lubia Vinhas do setor de Observação da Terra, após divulgação do recorde de desmatamento na Amazônia, foi um erro "crasso". "A pessoa mais importante, a grande especialista de Geoinformática, é exonerada do cargo. Se isso não foi intencional, é uma burrice total. Isso vai repercutir muito forte no exterior", disse Galvão ao jornalista Luis Nassif, no jornal GGN.

De acordo com o ex-dirigente, a má decisão ocorre em um contexto no qual existe uma pressão internacional em cima do Brasil por causa do aumento do desmatamento e queimadas na Amazônia.

"Eu não sei se é com má intenção, mas de qualquer jeito, o que posso dizer mais fortemente, foi um erro crasso [a exoneração]. Com toda essa pressão que o Brasil está sofrendo, com o prestígio que o Inpe tem no exterior, parece que esse governo não entende quais são as partes importantes na ciência brasileira", disse.

