Folha menospreza sucesso global de 'Envolver' e toma invertida de Anitta

247 - A música "Envolver", da cantora Anitta, chegou ao Top Global da plataforma de música Spotify em 25 de março, com 6,4 milhões de execuções (4,1 milhões vindas do Brasil). O jornal Folha de S.Paulo quis passar a mensagem que a artista e suas canções não fazem tanto sucesso fora do Brasil.

A cantora respondeu com ironia. "Tudo ok com a rainha Elizabeth, galera?", escreveu a artista, após a Folha publicar, nessa segunda-feira (11), por engano que a Rainha Elizabeth tinha falecido.

De acordo com o jornal, mais de 60% dos plays que levaram "Envolver" ao topo vieram do Brasil. "No dia em que chegou ao topo da parada global, aliás, 'Envolver' aparecia entre as 200 mais tocadas de só 36% dos países em que o Spotify opera", disse a reportagem.

