Fonte de fibras e antioxidante, confira os benefícios das algas na alimentação

Por Priscila Carvalho, da Agência Einstein - Presentes nos sushis, pokes e outros pratos associados à culinária oriental, as algas ganharam espaço também na cozinha brasileira.



Gelatinas e smoothies, por exemplo, podem contar com o ingrediente

extra e os benefícios incluem maior proteção à pele e ao sistema

imunológico, de acordo com Marcella Garcez, nutróloga e diretora da

Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).



Segundo a especialista, as algas são fonte de fibras e possuem ação

antioxidante – capazes de proteger as células contra os efeitos dos

radicais livres produzidos pelo organismo, e que são responsáveis

pelo envelhecimento precoce e o desenvolvimento de algumas

doenças. Além disso, o alimento também atua nos processos

digestivos e mesmo na prevenção de doenças metabólicas.

Quanto comer?

Garcez explica que não há uma recomendação diária no consumo das

algas. No Japão, porém, elas representam 10% da dieta da população,

segundo a especialista. “Por aqui, elas podem ser consideradas mais

uma fonte vegetal com propriedades e benefícios específicos”,

ressalta.



Algas nutritivas



Os nutrientes encontrados nas algas são vários, e os principais são:



- Vitaminas do complexo B: responsáveis pela manutenção de

diferentes sistemas, como o circulatório, nervoso e imunológico.

- Vitamina C: cuida da síntese do colágeno e é também

antioxidante.

- Betacaroteno: pigmento natural e, quando ingerimos, é

convertido em vitamina A, que cuida da visão, tecidos epiteliais

e a imunidade.

- Ômega 3: gordura poli-insaturada, com ação na concentração,

reflexos e memória.

- Ômega 6: encontrado também nos óleos de girassol e canola,

auxilia no desenvolvimento celular.



Tipos consumidos na cozinha brasileira e onde encontrar

- Nori: bem comum no preparo de temakis e outros pratos da culinária

oriental, ela é rica em iodo (importante para tireoide) e possui uma

boa quantidade de proteínas e fibras.

- Ágar-ágar: é usada para fazer gelatinas, geleias e balas de goma. É

rica em fibras, polifenóis e carotenoides.

- Chlorella: é uma microalga, mais usada em smoothies, vitaminas e

shots. É rica em minerais, proteínas e vitaminas como ferro, biotina e

zinco. Conhecida por ser um dos alimentos com grande quantidade

de clorofila, com ação antioxidante.

- Spirulina: é uma cianobactéria com proteína de alta

biodisponibilidade, que apresenta um excelente efeito antioxidante e

anti-inflamatório por ter na composição vitaminas e minerais, como

vitamina K e A, cobre, manganês, magnésio e ferro.



“O efeito é ainda melhor quando consumimos a spirulina junto com a

chlorela”, explica Ana Luisa Duque Vieira, nutricionista da Pineapple

Medicina Integrativa. “Pra quem não gosta do sabor uma alternativa é

utilizar em cápsulas ou em pó misturadas a outros alimentos”,

complementa.

