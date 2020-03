Formulário divulgado nas redes sociais para receber auxílio emergencial é falso

“Os sites com o formulário estão registrados fora do Brasil, em servidores que comportam outros endereços de internet em português e sem informações sobre seus proprietários”, informa a Folha de S. Paulo edit

247 - Formulário divulgado nas redes sociais para o recebimento do auxílio emergencial a pessoas de baixa renda é falso. “Os sites com o formulário estão registrados fora do Brasil, em servidores que comportam outros endereços de internet em português e sem informações sobre seus proprietários”, informa a Folha de S. Paulo.

O projeto do benefício foi aprovado nesta segunda-feira, 30, pelo Senado Federal.

A mensagem falsa que circula com o suposto formulário leva os usuários a um site que simula ser oficial. Na página, o usuário precisa responder um questionário com informações pessoais.

Foi verificado que os sites estão registrados no exterior, uma estratégia para aplicar golpes online. Esta verificação foi feita e publicada pelo projeto Comprova na segunda-feira (30). Coalizão reúne 24 veículos na checagem de conteúdos sobre coronavírus.