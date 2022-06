Fórum de Liderança Feminina do Brics 2022 é realizado em Pequim

O evento contou com a presença de mulheres do setor industrial e comercial dos países do grupo edit

Rádio Internacional da China - O Fórum de Liderança Feminina do Brics 2022 e a premiação do Concurso de Inovação para Mulheres do Brics foram realizados nesta terça-feira (31) em Pequim de forma presencial e virtual. O evento contou com a presença de mulheres do setor industrial e comercial dos países do grupo.

O concurso teve a participação de 449 inscritas, entre elas, 106 chinesas, 98 brasileiras, 91 russas, 84 sul-africanas e 70 indianas. Segundo a presidente rotativa da Aliança Empresarial das Mulheres do Brics, Zhao Haiying, todos os países do grupo atribuem alta importância à causa das mulheres e da inovação das mulheres, o que reflete a vitalidade e a atração do mecanismo do Brics.

No Fórum também foi divulgado um relatório sobre o desenvolvimento das mulheres do Brics, que acompanha e estuda extensivamente a situação atual do seu desenvolvimento, mostra os casos de melhores práticas em cada país e apresenta sugestões de desenvolvimento universal para os atuais desafios e obstáculos ao desenvolvimento das mulheres.

De acordo com o relatório, a taxa geral de educação das mulheres do ensino fundamental ao superior nos países do bloco é relativamente alta, atingindo uma média de 86%, superior à média mundial de 76%.

O relatório também apresenta casos com as melhores práticas dos cinco países integrantes do Brics, como o aumento constante da taxa de participação feminina no trabalho e a forte conscientização das mulheres jovens no empreendedorismo no Brasil. As mulheres sul-africanas têm um bom desempenho na gestão. A economia digital da China ajudou as mulheres a iniciarem seus próprios negócios, e o problema da pobreza das mulheres foi devidamente resolvido.

