Fórum Mundial de Laureados testemunha capacidade de Xangai de unir inteligência

Rádio Internacional da China - A quinta edição do Fórum Mundial de Laureados, organizada pela Associação Mundial de Laureados (WLA, sigla em inglês), Associação Chinesa de Ciência e Tecnologia e Grupo de Mídia da China, foi realizada em Xangai no dia 6. Desde sua primeira edição há cinco anos, o evento científico tem exercido um papel cada vez maior, que testemunha a capacidade de Xangai de unir inteligências globais.

Segundo o presidente da WLA e vencedor do Prêmio Nobel em química, Roger David Kornber, há dois pontos destacados no Fórum, que são as palestras dos melhores cientistas, nas quais os especialistas explicaram em linguagem popular o progresso, as descobertas e os usos científicos e tecnológicos, bem como a atribuição pela primeira vez do Prêmio WLA, uma honraria de classe mundial.

Os participantes do evento consideram que o Fórum forneceu uma oportunidade inédita para que os cientistas do mundo pudessem acelerar sua inovação convergente nas ciências básicas.

