Fotógrafo brasileiro Thiago Bruno é vítima de racismo em restaurante de Paris

247 - O fotógrafo brasileiro Thiago Bruno, um dos mais reconhecidos da atualidade, afirmou, nesta terça-feira (1), que foi vítima de racismo em um tradicional restaurante de Paris, na França, o Fouquet's Paris. Ele disse que teve sua entrada barrada por, supostamente, não estar vestindo roupas adequadas.

"Esse restaurante é racista. Não deixou eu entrar alegando que eu não tinha dress code para estar aqui. Mas vi pelo menos 5 pessoas brancas vestidas exatamente como eu no restaurante. Conversei com a gerente, com todo mundo", relatou o fotógrafo em vídeo divulgado no Stories do Instagram.

"Está longe de abar essa porr* racista. Tenho dinheiro para pagar, mas isso não é suficiente", criticou ele.

