Freira se irrita com modelos se beijando em ensaio fotográfico na Itália e tenta separar as modelos

247 - Duas modelos que se beijavam para uma sessão de fotos de uma revista foram separadas por uma freira que afirmava que aquela ação era "obra do diabo".

O episódio ocorreu em Nápoles, na Itália, no último domingo (17).⠀

As modelos Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, famosas no país por estrelarem a novela "Mare Fuori", estavam prontas para iniciar o trabalho quando a religiosa se aproximou, separou as mulheres e evocou "Jesus, José e Maria".⠀

As modelos ficaram assustadas com o rompante da freira e depois riram da situação.

Vejas as cenas:

Uma freira interrompeu uma sessão fotográfica em Nápoles, no sul da Itália, para impedir um beijo entre duas atrizes. A gravação aconteceu na manhã deste domingo e logo ganhou repercussão nas redes sociais. pic.twitter.com/vUNwPmyeuB









