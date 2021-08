"Fui otária. Esse governo não faz porra nenhuma", diz youtuber indígena que apoiou Bolsonaro (vídeo)

Revista Fórum - A youtuber indígena Ysani Kalapalo, que se tornou conhecida por apoiar o presidente, publicou, nesta quinta-feira (19), um vídeo onde relata estar arrependida de ter votado em Bolsonaro.

“Meu desabafo é: como eu fui otária! Eu não tenho vergonha de dizer isso, eu sou humana, eu erro”, declarar Kalapalo na abertura do vídeo.

“O último político que eu apoiei foi o Bolsonaro, que dizia que ia realmente fazer as coisas diferente. Durante as eleições Bolsonaro me deu esperança com a fala dele. Dei um voto de confiança nele”, explica a youtuber.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE