Funcionário de prédio em Maceió flagrou jovem praticando importunação sexual em amigo desacordado e tentou intervir

247 - O jovem que foi preso após fazer sexo com um amigo desacordado em um prédio na Jatiúca, em Maceió, foi flagrado na hora do ato por um funcionário do condomínio, que tentou intervir.

Reportagem do G1 teve acesso ao Boletim de Ocorrência: o funcionário do prédio relatou à Polícia Militar que quatro homens estavam na piscina e que ele pediu para que eles deixassem o local, mas que apenas dois obedeceram. Nesse momento, o funcionário viu que um dos homens que não quis deixar o local estava praticando importunação sexual em amigo desacordado.

De acordo com a reportagem, o crime foi registrado por câmeras de segurança. A síndica do prédio levou as imagens para a polícia e disse que as imagens mostram o ato de importunação homem. A vítima não quis registrar boletim de ocorrência

