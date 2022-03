Funcionários denunciam que terceirizados da Ambev foram coagidos por PMs à paisana a assinar demissão por justa causa (vídeos)

Apoie o 247

247 - Mais de 30 trabalhadores da Athiva Log, empresa prestadora de serviços para a Ambev em Cuiabá (MT), denunciaram à Polícia Civil que foram submetidos a coação e a ameaças por dez policiais militares armados. De acordo com a denúncia, agentes forçaram os funcionários a assinar um termo de demissão por justa causa. O caso foi registrado na noite do sábado (5) de março. "Fomos mantidos em cárcere privado com PM´s armados", diz funcionário demitido. As informações foram publicadas pelo Isso é Notícia.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelos trabalhadores, eles foram impedidos de deixar o local de trabalho após o expediente e encaminhados a uma sala.

"E ameaçaram que eles tinham dinheiro para pagar os melhores advogados e que tipo 'você não tem nada', então alegaram que estavam fazendo tipo uma proposta pra você. Se você assinar que realmente concorda com as imagens, a Ambev não vai entrar com boletim [de ocorrência] contra você", acrescentou.

A empresa Athiva Log está registrada junto à Receita Federal em nome de Helio Palma de Arruda Neto, genro do secretário-chefe da Casa Civil de Mato Grosso, Mauro Carvalho Junior.

A Corregedoria da Polícia Militar informou que está à disposição para receber e formalizar denúncia.

