Futuro camisa 9? Bragantino prepara jovem artilheiro para brilhar na Série A

O nome é famoso por si só, mas o atacante de 19 anos quer fazer uma história de sucesso dentro dos gramados. Assim, o atacante Chrigor é a nova aposta do time comandado por Felipe Conceição para não apenas se manter na elite do futebol nacional, bem como alcançar objetivos ousados.

Vale salientar que o atacante foi o principal goleador do Red Bull Brasil na Série A2 do Campeonato Paulista. Após resolver algumas questões burocráticas, ele foi alçado ao elenco principal do Bragantino para mostrar que pode brigar por uma vaga em jogos do Brasileirão.

Chrigor é visto como um dos principais jogador a médio e longo prazo dentro do Massa Bruta. Com quatro gols anotados em 12 confrontos, o atleta foi responsável por um terço de todas as balanças colocadas na rede pela equipe durante a segunda divisão da competição estadual.

A média individual conseguiu chamar a atenção da comissão do Bragantino, mesmo com o desempenho irregular coletivo. Na temporada passada, Chrigor foi o vice-artilheiro do Paulista Sub-20, marcando 19 gols. Além disso, ele foi um dos pilares da equipe que foi até a decisão da competição. Na ocasião, o time de Chrigor acabou vencido pelo Palmeiras.

No entanto, a integração oficial de Chrigor ao elenco profissional não será o seu primeiro contato com os companheiros, uma vez que ele já vinha participando das atividades. Isso porque o treinador lhe convocou em algumas oportunidades para completar os treinos dos profissionais.

A partir de agora, o jovem de 19 anos terá de mostrar serviço para Felipe Conceição.

A tendência é que o jogador receba atenção especial e algumas oportunidades, visando o aprimoramento de suas características.

Todavia, o grande desafio de Chrigor será vencer a concorrência de jogadores mais experientes e consolidados no time, como Ytalo. O artilheiro isolado do Paulistão, encerrado no começo de agosto após a paralisação no primeiro semestre.

