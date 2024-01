Gala do Festival da Primavera de 2024 na China terá quatro sub-palcos

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) anunciou nesta quinta-feira (4) que, além do palco principal em Beijing, a Gala do Festival da Primavera de 2024 terá quatro palcos filiais, respectivamente em Shenyang, província de Liaoning, Changsha, província de Hunan, Xi’an, província de Shaanxi e Kashgar, em Xinjiang.

O vice-diretor do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente do CMG, Shen Haixiong, e os diretores dos departamentos de comunicação de Liaoning, Hunan, Shaanxi e Xinjiang, participaram da cerimônia de anúncio dos sub-palcos.

