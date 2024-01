Galerista americano foi morto com 18 facadas; polícia investiga ligação com o ex-marido

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A polícia confirmou, nesta quinta-feira (18), que o galerista estadunidense Brent Fay Sikkema, de 75 anos, foi assassinado com 18 facadas no tórax e no rosto. Equipes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam o suposto assassino, Alejandro Triana Trevez, nesta quinta-feira (18), na Rodovia BR-050, perto de Uberaba (MG). O homem tentava fugir para a Bolívia. As informações são do Metrópoles.

De acordo com a advogada de Brent, o cubano Alejandro teria levado joias e um valor em espécie entre 30 e 40 mil dólares da casa do americano. O homem foi flagrado por câmeras vigiando a casa do estadunidense, em um carro prata, na véspera e no dia do crime. A polícia também vai investigar se o suposto assassino tem ligação com o ex-marido do galerista, um cubano identificado como Daniel.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: