Ganhe seguidores e curtidas no Instagram gratuitamente

Usuários do Instagram esperam ganhar seguidores e curtidas, a fim de destacar seu perfil na internet. Apesar de a rede social ter mais de 500 milhões de pessoas interagindo diariamente, não é tão simples fazer sua conta crescer. Diante disso, muitos recorrem a algum tipo de ferramenta que eleve sua notoriedade no Instagram.

Existem sites e aplicativos que prometem aumentar o alcance de suas postagens, bem como garantir curtidas e seguidores. No entanto, é necessário pagar por isso, resultando em um aumento muito rápido de seus números, o que pode gerar problemas com o Instagram. Uma possibilidade é a rede social detectar o aumento instantâneo de seguidores como um descumprimento das regras, culminando em punições ao usuário. A pessoa que comprou os seguidores pode ter a conta bloqueada ou banida. Há ainda um segundo risco, o de perder os perfis comprados. Isso se deve ao fato de que muitas vezes estes perfis são falsos ou inativos, o que faz com que sejam excluídos da rede social de tempos em tempos. Fica claro que a compra de seguidores não é segura, nem mesmo garante o aumento significativo de seus números no Instagram.

Uma forma mais segura e gratuita é o aplicativo GetInsta . Não é necessário gastar dinheiro comprando seguidores, uma vez que a plataforma é grátis. O grande diferencial é que o aplicativo não permite perfis falsos ou inativos. O GetInsta funciona de uma maneira muito fácil. Ao entrar na plataforma, você terá tarefas a cumprir, gerando moedas. São essas moedas que podem ser trocadas por curtidas ilimitadas e seguidores no seu perfil. As contas que irão interagir com a sua serão as de outros usuários do aplicativo, garantindo assim que seus números não aumentem por meio de perfis falsos ou inativos. Uma vez que você adquiriu curtidas ou seguidores, os mesmos não serão contabilizados em sua totalidade instantaneamente ao seu perfil, mas dentro de um prazo. Por meio disso, o GetInsta impede que você corra o risco de ter sua conta bloqueada ou banida.

A plataforma é segura para os usuários, sendo livre de vírus que possam atacar seu dispositivo e livre de vazamento de informações, pois não pede seus dados pessoais ou senha. O GetInsta traz uma equipe disponível 24 horas para atendimento aos usuários que tenham qualquer dúvida quanto ao manuseio do aplicativo. Dessa forma, você conquista seguidores grátis instantaneamente sem verificação humana , de maneira segura. Sua privacidade segue protegida na plataforma enquanto amplia o alcance de seu perfil do Instagram.

Se você se interessou pelo aplicativo, saiba que ele funciona em aparelhos móveis com sistema Android, iOS ou mesmo no computador, e o crescimento de seu perfil no Instagram dependerá apenas do quanto você se dedica às tarefas que geram moedas. Mais tarefas significam mais moedas e, portanto, mais curtidas e mais seguidores reais. A plataforma não limita o usuário, que pode conquistar quantas moedas desejar para engajar sua conta no Instagram e fazê-la crescer.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.