Gentili é condenado a pagar R$ 7 mil a militante do PSL

"As palavras e termos utilizados pelo réu, altamente agressivos, não guardam a menor proporção com a publicação da autora", entendeu a juíza Tais Helena Fiorini Barbosa

247 - O humorista Danilo Gentili foi condenado a pagar uma indenização de R$ 7 mil a uma filiada do PSL por uma discussão em 2019.

À época, Gentili repercutiu o aumento do fundão eleitoral no Orçamento de 2020 sancionado por Jair Bolsonaro. "Os bots e mavs da ala bolsonista do PSL são pagos com essa verba partidária, por isso estão bem caladinhos perante esse absurdo", disse o humorista.

Clau de Luca, militante do PSL, rebateu Gentili e ambos começaram a discutir.

Na decisão, a juíza Tais Helena Fiorini Barbosa, da 2ª Vara do Juizado Especial Cível do TJ-SP, afirmou que "as palavras e termos utilizados pelo réu, altamente agressivos, não guardam a menor proporção com a publicação da autora”. As duas partes recorreram.

