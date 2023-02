Gisele Bündchen recebe cachê de R$ 10 milhões por algumas horas na Sapucaí e choca funcionários

Enquanto isso, uma segurança do local recebeu R$ 200 para trabalhar a noite toda edit

247 - A modelo brasileira Gisele Bündchen recebeu um cachê de US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 10 milhões) da Brahma para comparecer ao Camarote N1, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na noite do domingo (19), segundo a Folha de São Paulo.

Enquanto isso, uma mulher que atuou como segurança do camarote recebeu R$ 200 naquela madrugada. "Ela está ganhando US$ 2 milhões? Caramba, eu estou ganhando R$ 200 para trabalhar a noite toda", relatou.

