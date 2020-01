Goleiro Bruno assina contrato com Operário-MT após liberação da Justiça

O jogador viajará até Mato Grosso em um avião particular bancado pelo clube. O Conselho dos Direitos da Mulher do estado se manifestou contra o acordo entre o atleta e o time edit

247 - O goleiro Bruno assinou contrato com o Operário Várzea-grandense, de Mato Grosso. O atleta cumpre pena em regime semiaberto pela morte da ex-namorada Eliza Samúdio.

Bruno viajará até o MT em um avião particular bancado pelo clube. O Ministério Público e a Justiça de Varginha-MG liberaram a volta do goleiro aos gramados.

O Conselho dos Direitos da Mulher de Mato Grosso manifestou, em nota, repúdio pela contratação. "Somos contra porque o futebol tem uma função social, que ultrapassa a questão esportiva. Alcança as famílias e as crianças. Não somos contra a ressocialização, mas o esporte cria ídolos e as crianças aprendem valores com essa super exposição que o esporte proporciona. O que mais lutamos é contra o crime que ele cometeu. Em Várzea Grande, especialmente, é um dos municípios com índices mais altos de mulheres que sofrem violência e morrem todos os dias", disse a presidente do Conselho, Gláucia Amaral.

A data de chegada de Bruno ainda não foi definida, mas deve ocorrer ainda nesta semana.