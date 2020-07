Golpe de R$ 13 milhões: Polícia Civil prende 12 pessoas suspeitas em desfalque no Banco do Brasil

A Polícia Civil prendeu 12 pessoas suspeitas de aplicar golpes milionários no Banco do Brasil por meio de empresas fantasmas. R$ 4,5 milhões em bens foram bloqueados por determinação da Justiça edit

247 - 12 pessoas foram presas por serem suspeitas de aplicar golpes no Banco do Brasil. Os desfalques chegaram à casa dos R$ 13 milhões. A quantia se refere a bens que foram obtidos ilicitamente e que estão em nome de integrantes do grupo suspeito de aplicar os golpes.

A reportagem do portal Uol destaca que “entre os presos estão um gerente do Banco do Brasil, que foi demitido quando as investigações começaram, um grupo de empresários e um contador. As investigações apontaram que empresários adquiriam empresas inativas e promoviam alterações em seus quadros societários e objetos sociais. Essas empresas eram transformadas em transportadoras.”

A matéria ainda acrescenta que “o contador do grupo tinha o papel burocrático e o de comprovar - de maneira falsa - rendimentos milionários em nome daquelas empresas fantasmas. Já o gerente do banco era responsável por aprovar, também de maneira fraudulenta, a liberação de empréstimos bancários. Os prejuízos à instituição passam de R$ 13 milhões.”

