'Golpista de luxo’ que inspirou personagem de novela da Globo morre ao cair de prédio em SC

247 - Kelly Samara Carvalho dos Santos, de 33 anos, conhecida como 'Golpista de luxo’, morreu na madrugada dessa sexta-feira (18) ao cair da sacada do apartamento, no 4º andar, em Laguna (SC). Natural de Amambai, a 352 km de Campo Grande, Kelly começou a aplicar golpes aos 13 anos e inspirou a personagem "Atena" da novela "A regra do jogo'" da Globo. A reportagem é do portal G1.

O delegado da Polícia Civil de Laguna, William Testoni, que a morte segue em investigação, mas que a golpista teria caído da sacada do apartamento após ameaçar se jogar.

Conforme o delegado, Kelly e o namorado teriam chegado na casa por volta das 3h e o Corpo de Bombeiros foi acionado às 3h55. Segundo relato do homem, ela fazia uso de medicação controlada e o namorado queria terminar o relacionamento.

“Começou a falar que iria se matar, chegando a ir próximo da sacada do apartamento”, disse. O namorado alegou ainda que chegou a segurar Kelly e levar para dentro do apartamento algumas vezes, mas que ela estava alterada e acabou saindo novamente. “Se sentou sobre o mural e começou a fazer como se fosse ‘balanço’, indo e voltando, sentada, até que se soltou ou não conseguiu se segurar”, confirmou o delegado.

O caso segue em investigação pela polícia local.

Golpes que inspiraram personagem

Um de seus crimes mais famoso foi o furto de uma gravura do pintor espanhol Juan Miró, avaliada, na época, em US$ 18 mil. Para isso, ela seduzir o filho do dono da galeria Portal Galeria de Artes, em São Paulo, e aos poucos foi ganhando acesso ao local. A obra de arte foi vendida por ela por US$ 1 mil.

Dourados, a 226 km da Capital, foi a última cidade em que Kelly foi presa, logo depois de dopar e roubar um empresário de Ponta Porã com um “boa noite Cinderela”. Em 2012 ganhou o direito de ir para o regime semiaberto e assim que saiu da cadeia, fugiu.

O histórico de Kelly rendeu até mesmo inspiração para novela. A personagem de Giovanna Antonelli em A Regra do Jogo, da Rede Globo, foi baseada nos golpes da “golpista de luxo”. Atena ganhou fãs pelo estilo de vilã poderosa e cheia de lábia.

