Governador de RO rebate denúncia do MP sobre fraude em leitos: 'precipitada'

247 - O governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha (PSL), afirmou nessa segunda-feira (26) que a denúncia de fraude nos números de vagas de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) feita pelo Ministério Público (MP-RO) foi uma "ação precipitada e isolada". "Acreditamos que tal ação tenha sido uma falha de interpretação, por falta de conhecimento técnico e científico", disse.

De acordo com o chefe do Executivo estadual, "a metodologia para confecção desses relatórios durante o tempo de pandemia foi sendo gradualmente aperfeiçoada com vista a retratar com mais fidedignidade a realidade de ocupação dos leitos". "Eventual variação da taxa de ocupação dentro do mesmo dia não tem potencial para interferir diretamente na reclassificação dos Municípios nas fases do Plano Todos por Rondônia", afirmou. Os relatos foram publicados pelo portal Uol.

O MP informou que o governo de Rondônia incluiu leitos clínicos e de UTI inativos em relatórios de ocupação de hospitais com pacientes do coronavírus. A suposta fraude teria acontecido nos meses de dezembro e janeiro. Segundo o MP, o objetivo seria evitar decretar medidas mais restritivas de isolamento social.

Em sua fala, o chefe do Executivo rondoniano mostrou-se indignado com o uso da palavra "fraude". De acordo com ele, os profissionais que atuam no Comitê responsável pelo cálculo dos números relacionados à pandemia de covid-19 são técnicos. "Então não é justo que esses profissionais que atuam incessantemente de forma unicamente técnica nos estudos que influenciam as tomadas de decisões ao enfrentamento da pandemia de covid-19 sejam tachados de fraudadores", completou.

O secretário estadual de Saúde, Fernando Máximo, também criticou a cobertura do caso. "O que nós estamos vendo hoje nada mais é do que uma situação midiática, uma ilação e uma colocação totalmente errônea por desconhecimento e até um desrespeito aos nossos técnicos".

Máximo negou ainda que o sistema de saúde do estado esteja em colapso. "Muito antes de começar as pessoas a estarem com problema como em Manaus, nós já buscamos a transferência. O governador tomou a atitude com antecedência, se precaveu", afirmou.

