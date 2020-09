Governo Bolsonaro nomeia novo coronel da PM para presidência do ICMBio

O governo Jair Bolsonaro oficializou o coronel da Polícia Militar (PM) Fernando Cesar Lorencini foi nomeado como presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A publicação foi feita no Diário Oficial da União desta terça-feira (22), dia em que Jair Bolsonaro fez um discurso repleto de fake news na ONU edit

247 - O governo Jair Bolsonaro oficializou o coronel da Polícia Militar (PM) Fernando Cesar Lorencini foi nomeado como presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A publicação foi feita do Diário Oficial da União desta terça-feira (22), dia em que Jair Bolsonaro fez um discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas e negou os incêndios na Amazônia, além de ter culpado índios pela devastação na floresta.

"NOMEAR: FERNANDO CESAR LORENCINI, para exercer o cargo de Presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – Instituto Chico Mendes, código DAS 101.6, ficando exonerado do cargo que atualmente ocupa", diz a portaria assinada pelo ministro da Casa Civil, general Walter Souza Braga Netto.

Lorencini passou cerca de um mês atuando como presidente interino do ICMBio e foi efetivado no cargo após a exoneração de Homero de Giorge Cerqueira, também coronel da PM. Cerqueira saiu do posto em decorrência de conflitos com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre a atuação do ICMBio no combate aos incêndios no Pantanal.