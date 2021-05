Governo de Pernambuco afirma que vai indenizar feridos na manifestação contra Bolsonaro

247 - O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB) afirmou que os feridos na manifestação do último sábado (29) contra Bolsonaro vão ser indenizados pelo estado. Câmara acionou a Procuradoria Geral do Estado para, em conjunto com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), iniciar um processo de indenização das vítimas feridas gravemente no centro do Recife, durante a manifestação contra o governo Bolsonaro, mais rapidez na campanha de vacinação, nas medidas de proteção à Covid e auxílio emergencial de R$ 600.

“Assim como estamos acompanhando a investigação que está sendo realizada pela Corregedoria, também vamos seguir de perto a assistência às pessoas que resultaram feridas”, afirmou Paulo Câmara.

O filho do adesivador Daniel Campelo da Silva, que perdeu o globo ocular na manifestação, disse ao jornal O Estado de S. Paulo que o pai foi ao centro do Recife para comprar material de trabalho e que discorda que policiais sejam despreparados.

“A polícia é para proteger cidadãos de bem, mas vimos policiais massacrando o povo cruelmente. Não venham falar que policiais são despreparados, eles têm cursos para saber lidar em situações de crise como essa. Eles sabem que, se atirar na altura do rosto, pode cegar”, desabafou o filho de Silva.

Segundo a Secretaria de Saúde de Pernambuco, os dois feridos com gravidade realizaram avaliações oftalmológicas na Fundação Altino Ventura e continuam internados no Hospital da Restauração (HR). Um terceiro homem, Ednaldo Pereira de Lima, também ficou ferido por bala de borracha na perna. Ele foi atendido no HR e recebeu alta hospitalar no domingo.

Ainda no sábado, o comandante da operação e os policiais que agrediram a vereadora Liana Cirne (PT) foram afastados pelo governador. A Corregedoria-Geral da Secretaria de Defesa Social já iniciou a tomada de depoimentos sobre o ocorrido.

