Governo teve 40% dos vetos derrubados no primeiro ano, diz levantamento

247 - Senadores e deputados federais reverteram 91 trechos de vetos presidenciais no ano passado. Desses, 41 estão relacionados ao chamado marco temporal das terras indígenas. A informação foi publicada nesta sexta-feira (23) pelo Congresso Em Foco.

Outros 104 trechos rejeitados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram aprovados no Congresso Nacional - 46,43% das decisões de Lula apreciadas foram mantidas.

Em 2023, Lula fez 49 vetos em projetos de lei num total de 818 trechos vetados. Congressistas analisaram 29 vetos (224 trechos) até o momento.

Para efeitos de comparação, Jair Bolsonaro (PL) utilizou mais o recurso em mais leis aprovadas pelo Congresso, e fez 62 vetos somente em 2019.

No total, o ex-mandatário contabilizou menos trechos vetados (640) - do total, foram 44 vetos, ou seja, 568 trechos foram analisados. Parlamentares derrubaram 57 dos 511 trechos vetados por Jair Bolsonaro (PL) – ou 10,04% dos vetos analisados.

