Grandes biomas brasileiros trazem riquezas que influenciam produção cultural dentro e fora do Brasil

Muitos países que se estabelecem como potências nas mais diversas dimensões, desde os aspectos puramente econômico e financeiro até a parte cultural, acabam passando por tal processo através de alguns poucos polos geográficos. Principalmente na Europa, vê-se esse processo por meio de capitais como Londres e Amsterdã, que a partir da concentração de várias atividades exercem um “efeito cascata” em cidades próximas que também se tornam grandes centros.

Nesse aspecto, o Brasil acaba sendo um ponto fora da curva por não ter uma ou duas cidades que tiveram esse efeito. Para além do eixo Rio-São Paulo, que ainda concentra boa parte do poderio financeiro da nação, o país conseguiu gerar riquezas em diversas outras localidades.

Grande parte dessas riquezas provém do âmbito cultural por conta da diversidade de realidades que aqui se encontram e cuja variedade se deu por meio da junção dos povos que aqui já se estavam e dos povos que aqui chegaram a partir do vasto litoral brasileiro. Dessa interação entre os mundos “velho” e “novo” surgiram estilos musicais, literários e plásticos que hoje fazem parte do panteão de grandes peças mundiais, como o forró e o frevo nordestinos e as obras de Jorge Amado e Machado de Assis.

O papel das riquezas naturais na criação da diversidade brasileira

A supramencionada interação entre diferentes mundos teve a natureza como um elemento fundamental. A diversidade de elementos naturais no Brasil, demonstrada pelo grande número de ecossistemas e espécies de plantas e animais que aqui são encontrados, serviu tanto de inspiração cultural quanto para a exploração comercial de artigos valorizados na Europa, como o pau-brasil – que deu origem ao nome do país e colocou o território brasileiro nas grandes rotas comerciais da Idade Moderna.

A natureza presente no Brasil ainda exerce grande influência não só nas produções culturais feitas aqui, mas também nas obras de artistas estrangeiros que se encantam pelas riquezas naturais que temos no país. Por isso, o Brasil é presença quase garantida em documentários sobre natureza produzidos, por exemplo, pela rede de televisão britânica BBC, mostrando cenários como o Pantanal e a Amazônia para o resto do mundo.

Diversidade cultural e natural também chama a atenção da indústria do entretenimento

As maravilhas naturais do Brasil chegaram também à indústria do entretenimento, figurando em seus mais diversos setores. No mundo dos jogos, ramos como o de cassino online se inspiram nos visuais e nos sons do território brasileiro, principalmente da Amazônia, em algumas de suas produções. Caça-níqueis como Amazon Queen e Amazon Wild, ambos disponíveis na plataforma Cassinos Brazil, denotam já pelos seus títulos que a fauna e a flora encontradas na Floresta Amazônica exerceram influência em sua criação. No mundo dos videogames, o gênero "survival" chegou à Amazônia por meio de Green Hell, jogo lançado para Nintendo Switch e Microsoft Windows que exige do jogador muita astúcia para sobreviver aos perigos que a natureza pode trazer aos desavisados.

Amazônia e Pantanal são também locações e fontes de inspiração para a Sétima Arte, com roteiristas e diretores se fascinando pelo potencial que regiões tão vastas – e muitas vezes ainda inexploradas – trazem para as suas criações. Assim fez o diretor alemão Werner Herzog com Fitzcarraldo, filme que conta a história do barão da borracha de mesmo nome cujo sonho era montar uma ópera em plena Amazônia. Enquanto isso, o Pantanal figura em vários filmes que retratam a história dos povos que ali fizeram sua vida, como 500 Almas – sobre os índios Guató – e Planuras, que conta a história de fazendeiros, pescadores e outras pessoas que tiram do Pantanal o seu ganha-pão.

Esse aspecto cultural é um dos vários motivos por que os nossos biomas ganham tanta atenção da mídia internacional. Muitos dos artistas que levantam bandeiras sobre a proteção da Amazônia, do Pantanal e de outras regiões naturais brasileiras, como Sting, Morgan Freeman e Leonardo DiCaprio, o fazem muitas vezes por uma relação que ultrapassa barreiras físicas atreladas à presença deles naquela terra como um nativo. Trata-se de um caso de respeito à natureza em si e ao que ela pode inspirar em termos artísticos e culturais.

Além disso, é essa natureza que precisa ser preservada para que algumas das questões cruciais da sociedade possam ser resolvidas, como a mudança climática. E não há mal algum se o mundo artístico e sua influência cultural “subirem em um grande palco” como a natureza brasileira para ajudar a sociedade a voltar seu olhar para essas questões.

