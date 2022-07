Grupo "Caminhantes e Corredores por Lula presidente" lançam manifesto em apoio ao petista

"Caminhamos com Lula pela saúde e pelo Brasil", diz texto do grupo formado por educadores, jornalistas, profissionais da saúde, atletas, entre outros edit

247 - No canal do YouTube Tutaméia, com a participação do jornalista Joca Kfouri, atletas amadores lançaram nesta segunda-feira (4) um manifesto coletivo cívico-esportivo em apoio à candidatura do ex-presidente Lula (PT).

O manifesto do grupo, que leva o nome "Caminhantes e Corredores por Lula presidente", diz que "caminhamos com Lula pela saúde e pelo Brasil. Nós caminhamos pela saúde, pela vida e pelo Brasil. Faremos dos nossos passos denúncia dos crimes desse governo. Bolsonaro é culpado por centenas de milhares de mortos na pandemia".

O grupo é formado por artistas, educadores, jornalistas, profissionais da saúde, atletas, dirigentes sindicais e lideranças políticas.

