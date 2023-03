Grupo de Mídia da China e Sociedade de Gravadores de Sinetes de Xiling estabelecem parceria

O evento contou com a presença do vice-chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente do CMG, Shen Haixiong edit

Rádio Internacional da China - O Grupo de Mídia da China (CMG, sigla em inglês) e a Sociedade de Gravadores de Sinetes de Xiling estabeleceram nesta quarta-feira (1) uma parceria estratégica de cooperação para promover a cultura e a estética tradicional chinesa.

O evento contou com a presença do vice-chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente do CMG, Shen Haixiong, o secretário do Comitê do Município de Hangzhou do Partido Comunista da China, Liu Jie, e a vice-presidente do CMG, Xing Bo.

Na ocasião, Xing Bo afirmou que a excelente cultura tradicional chinesa é a raiz e a alma da nação chinesa, bem como o fundamento da cultura chinesa no mundo. Para implementar a estratégia de construir um país socialista culturalmente forte, elaborada no 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, assim como estimular a inovação e a criatividade cultural da nação, o CMG e a Sociedade de Gravadores de Sinetes de Xiling firmaram a parceria estratégica de cooperação, a fim de promover a cultura tradicional chinesa e seu desenvolvimento criativo e inovador.

O CMG lançará programas e eventos para promover a arte de gravação de sinetes e estabelecerá uma base de educação da cultura e estética tradicional.

Com 120 anos de história, a Sociedade de Gravadores de Sinetes de Xiling é um grupo artístico com mais longa história, grande renome e êxito na gravação de sinetes.

