Grupo envolvido com “golpe da tenda” está sendo procurados pela PCDF

247 - Uma quadrilha especializada em aplicar golpes durante a organização de grandes eventos está sendo alvo da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) nesta sexta-feira (5/1). O bando organizava o esquema do “golpe da tenda”, onde alugavam as estruturas, mas nunca as instalavam. De acordo com as investigações da polícia, o golpe acontece desde 2018 e já teriam realizado mais de 50 crimes de estelionato em todo o Distrito Federal.



Eles anunciavam falsos serviços de locação de tendas e equipamentos para eventos através de empresas fictícias. Após serem contatados pelos interessados, os membros do grupo criminoso exigiam o pagamento antecipado de 50% do valor acordado, prometendo a instalação do equipamento na data acordada.



No dia combinado, a tenda não era instalada e os integrantes do grupo começavam a pedir desculpas sobre a instalação, prometendo a devolução dos valores pagos como sinal. No entanto, os golpistas acabavam se apropriando do dinheiro pago antecipadamente e, posteriormente, deixavam de atender chamadas telefônicas e mensagens das vítimas.

