Grupo ‘Judias e Judeus Sionistas de Esquerda’ afirma que André Constantine fez declarações antissemitas na TV 247

Em vídeo, eles apontam preconceito, generalizações e banalização do Holocausto na fala do ativista; o conteúdo foi retirado do ar edit

247 - O grupo ‘Judias e Judeus Sionistas de Esquerda’ produziu um vídeo para denunciar antissemitismo na fala de um dos comentaristas da TV 247, André Constantinte, durante o programa Bom Dia 247 desta quinta-feira (10). Assinam a crítica Tânia Maria Aibich, Milton Blay, Jean Goldenbaum, Mauro Nadvorny, Pietro Nardella-Dellova e Michel Gherman. Os cinco primeiros participam do vídeo.

O trecho do programa com a fala de Constantine foi retirado do canal nessa mesma quinta-feira, após decisão coletiva editorial e via Comitê de Compliance. Uma advertência foi feita ao comentarista sobre o tema e, além disso, a TV 247 trabalha para reforçar junto a todas e todos os âncoras os princípios de seu código de ética: contra o racismo, preconceito e discriminação a qualquer povo e/ou religião.

Para Mauro Nadvorny, tratou-se de “um caso grave de ódio aos judeus”, desta vez em “uma mídia independente exemplar que vem revolucionando a maneira de trazer a informação no Brasil e fazendo bravamente frente a mídia corporativa”.

Constantine, segundo ele, “proferiu diversos motes antissemitas que tanto envolvem inverdades quanto caracterizam um puro discurso de ódio: ‘nunca vi um judeu ser preso por isso ou por aquilo’, ‘não é um judeu que morre a cada 23 minutos’, ‘Israel é um país de estupradores’, ‘aqui (se referindo à favela) não tem Lista de Schindler, não’”.

“Preconceitos e generalização dos judeus, não diferenciação entre judeus e Israel, generalização e personificação de Israel, tradicionais libelos antissemitas que insinuam que o judeu está acima da lei porque comanda o mundo, banalização do Holocauto são somente algumas das agressões cometidas em suas falas”, explicou Jean Goldenbaum.

“Nós somos contra a ideia da cultura de cancelamento e acreditamos que o senhor Constantine tem muito a contribuir para com a luta da esquerda no Brasil. Porém, não aceitaremos que mensagens de ódio dessa espécie sejam veiculadas a dezenas de milhares de pessoas incitando mais ódio e inverdades sobre os judeus. Inclusive, uma vez que uma das principais causas do senhor Constantine é a causa dos afro-brasileiros, sugerimos que ele se informe sobre a trajetória conjunta dos negros e dos judeus ao longo da história da humanidade e verá que estes dois povos estiveram quase sempre juntos, unidos nas lutas pelo fim da opressão”, completou Goldenbaum.

